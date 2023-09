Naruto X Boruto Ninja Storm Connexions sera doublé en français

Publié le Jeudi 14 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sortira le 17 novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.Le jeu sera entièrement doublé en français. Ce travail a été présenté via une vidéo Behind the Scenes, avec notamment l'interview des comédiens qui doublent Boruto, Sasuke et Kakashi.Plus de 130 personnages seront doublés en VF.Le jeu proposera des graphismes fidèles à l'anime et un mode histoire qui se concentrera sur le lien entre Naruto et Sasuke.