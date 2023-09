Sonic Frontiers, The Final Horizon, le nouveau dessin animé

Publié le Jeudi 14 septembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les hérissons, faut les manger

SEGA a diffusé un nouveau dessin animé, avant-goût de l'histoire qui sera à découvrir dans la prochaine mise à jour de Sonic Frontiers, baptisée The Final Horizon.Cette troisième mise à jour gratuite sera disponible le 28 septembre. Cette mise à jour permettra d'incarner Tails, Amy et Knuckles.Le jeu, quant à lui, est déjà disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. On l'avait testé l'année dernière, quand il est sorti. Et on ne l'avait pas aimé.