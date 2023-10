Dark Envoy, un nouveau RPG en coop

Publié le Mercredi 25 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Magique ?

Développé par Event Horizon, à qui l'on doit le jeu Tower of time, vient de sortir un RPG baptisé Dark Envoy, sur Steam . Il est jouable en solo ou en coop. Et il est disponible en français.Vous allez incarner un groupe de chasseurs à la recherche de reliques, dans un monde Fantasy emprunt de magie. Il vous faudra créer des tactiques, et faire progresser vos personnages selon un arbre conséquent de compétences.L'histoire vous amènera à faire des choix qui auront une incidence sur le déroulement du scénario. La campagne dure 20 heures et les quêtes annexes promettent 15 heures supplémentaires.