- WarioWare: Move It! est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 3 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

I Like to Move it Move it

Célèbre licence à base de mini-jeux, WarioWare s'offre un nouvel opus baptisé Move It! et il débarque aujourd'hui. WarioWare: Move It! propose même des micro-jeux, puisqu'ils ne durent que quelques secondes, à jouer entre 2 à 4 joueurs, chacun équipé d'un Joy-Con.Pose du Top Model, Pose Cocorico, lancer, focus, pêche, saut, wack-it et j'en passe... il y a plein de jeux de toutes sortes à découvrir, notamment dans la bande-annonce.C'est tout con, basique, mais fun. Comme d'habitude, quoi.