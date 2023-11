Publié le Vendredi 3 novembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Happy X-mas

Disney fête ses 100 ans. Et vient de lancer une campagne baptisée « Disney100, que vos rêves deviennent réalité » qui s’inspire du nouveau film des studios d’animation Walt Disney, Wish - Asha et la Bonne Étoile, prévu pour sortir le 29 novembre au cinéma.Une vidéo qui met en scène des familles issues de six différentes régions du monde et ayant chacune des traditions festives familiales.D'autre part, Disney soutient à nouveau l’association Make-A-Wish, en aidant l'organisation caritative à réaliser des vœux d’enfants malades. Alors que franchement, vu qu'ils vont mourir, c'est de l'argent foutu en l'air. Ils feraient mieux d'exaucer mes vœux à moi, même si d'accord, le whisky, la drogue et les jeunes filles (mais majeures) dénudées, ce n'est pas forcément très esprit de Noël. Ni esprit de Disney, d'ailleurs...