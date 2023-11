RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est sorti

Publié le Vendredi 3 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Jeu pour vomir

Avis à tous les fans de parcs d'attraction, RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.Il s'agit d'une version simplifiée et adaptée à la manette du célèbre jeu de construction et gestion d'un parc d'attraction. Au menu, trois modes de jeu : Aventure, Scenarios et Bac à sable ouvert.Plus de 200 manèges différents sont inclus, pour développer votre parc. Avec, bien entendu, la possibilité de créer votre grand huit.