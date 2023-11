Blazing Sails, un Battle Royale pirate

Publié le Mercredi 15 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Que le grand cric vous croque !

Développé par Get Up Game et édité par Iceberg Interactive, Blazing Sails est un Battle Royale qui se déroule dans le monde de la piraterie.Vous devrez choisir votre navire, faire équipe avec d'autres joueurs pour combattre des adversaires, que ce soit sur mer ou sur terre.Combats navals, abordages, recherche de trésors... Blazing Sails propose, entre autres, plusieurs modes de jeu.Il vient de sortir sur PC, via Epic Games Store et Steam. Il est proposé à moins de 15 €.