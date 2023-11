Super Crazy Rhythm Castle est sorti !

Publié le Mercredi 15 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Feel the beat

Développé par Second Impact Games et édité par Konami, Super Crazy Rhythm Castle est désormais disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.Successeur spirituel de Super Crazy Guitar Maniac Deluxe, le jeu est un jeu de rythme à jouer jusqu'à 4 joueurs. Le but est de renverser le Roi Ferdinand en pénétrant dans son château et en battant tous ses sbires, au rythme de la musique.Délirant, fun, avec une ambiance originale, le jeu vous propose des musiques rock, hip hop; dubstep mais aussi des morceaux issus des jeux Castlevania, Gradius et Beatmania.