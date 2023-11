Tekken 8 : découvrez le personnage de Reina

Publié le Mardi 14 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Au café, l'éclair...

Tekken 8 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 26 janvier 2024. 32 personnages seront inclus au lancement du jeu, dont Yoshimitsu, Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan, Claudio... et Reina. Le personnage vient d'être dévoilé par Bandai Namco.Reina est baptisée l’Eclair Violet. C'est une combattante très rapide qui utilise des mouvements comme l'éclair pour prendre le dessus sur ses adversaires. On ne sait rien d'elle si ce n'est qu'elle est étudiante à l'école polytechnique de Mishima. Elle veut aussi absolument affronter Jin.Le personnage se dévoile dans une nouvelle bande-annonce :