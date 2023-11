- (TEST) Alan Wake 2 (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 13 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un si beau cauchemar

Il y a 13 ans sortait un excellent jeu. Alan Wake. Par le studio Remedy, qui avait déjà brillé avec la série Max Payne. Et l'expérience fut marquante. Pas pour tout le monde, apparemment, puisque le jeu n'a pas rencontré le succès escompté. Ni le succès mérité, d'ailleurs.Depuis, Remedy s'est perdu dans un passable Quantum Break, s'est retrouvé dans un sympathique Control et retourne dans le passé pour proposer, aujourd'hui, Alan Wake 2.On l'attendait avec impatience et fébrilité.Et si c'était ça, le jeu de l'année ?