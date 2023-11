Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres s'offre une bande-annonce

Publié le Lundi 13 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu monstre ?

Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres est toujours prévu pour le 1er décembre prochain, sur Nintendo Switch. Et c'est toujours signé Square Enix qui, pour le plaisir, vous propose de découvrir une nouvelle bande-annonce.Dans Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres racontre l'histoire de Psaro, un prince démon maudit, incapable de blesser les monstres. Il va donc devoir en devenir le maître. Les joueurs pourront contrôler et recruter des monstres qui deviendront alors des alliés et qui serviront à combattre.Plus de 500 monstres seront proposés.