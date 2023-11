Farming Simulator 22 s'offre un pack gratuit

Publié le Lundi 13 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Oh, mère-grand, comme vous avez de grands pneus !

Un nouveau pack d'anniversaire est proposé pour Farming Simulator 22. Giants Software propose en effet le pack Case IH Farmall qui contient deux tracteurs de la gamme Farmall.Parce que c'est l'anniversaire de tout le monde (si, si, au moins une fois dans l'année) et que c'est justement les 100 ans de la gamme Farmall.Le premier modèle est un 1066 Hydro fabriqué entre 1971 et 1976, assez mythique aux USA. Le Famall C, lui, est plus récent.Le pack est disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. A découvrir en vidéo.