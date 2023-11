Publié le Lundi 13 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est reparti !

Call of Duty Modern Warfare III est disponible. Une nouvelle campagne vous attend, avec le Capitaine Price et la Task Force 141.16 cartes multijoueurs 6v6, Modern Warfare Zombies sont aussi de la partie.Activision a mis en ligne différents guides pour vous aider à y voir plus clair dans le jeu :