- Forgery Craft : un jeu sur la contrefaçon

Publié le Lundi 13 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Jouez les faussaires

Forgery Craft est un jeu dans lequel vous allez devenir un faussaire. Avec pour but, de devenir une légende. Vous allez commencer par falsifier des documents officiels. Pièces d'identité, par exemple. Puis ce seront ensuite des oeuvres d'art...Au fil de vos travaux, vous achèterez du matériel de plus en plus sophistiqué, pour des contrefaçons de plus en plus réussies... Il faudra aussi faire preuve de persuasion pour convaincre les acheteurs qu'ils font une bonne affaire...Forgery Craft est développé par Empyrean et édité par Frozen District. Il devrait sortir l'année prochaine.