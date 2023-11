Le MMORPG Tarisland s'offre une nouvelle bêta fermée

Publié le Mardi 14 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

De nombreux ajouts

Après la première beta fermée lancée en juin, Tarisland s'en offre une nouvelle dès demain 15 novembre. Pour rappel, Tarisland est un MMORPG Fantasy prévu non plus cette année mais au premier trimestre 2024 sur PC et mobile.L'accès à la bêta fermée est possible en remplissant ce formulaire Cette bêta ajoute deux nouvelles classes, à savoir l'épéiste de l'ombre (mêlée) et une nouvelle classe secrète spécialisée dans les dégâts à distance et les soins, un nouveau raid 10 joueurs, du contenu PvP (une arène et deux champs de bataille), ainsi que l'optimisation des systèmes de compétences JcE, JcJ et d'artisanat, entre autres choses.Tarisland met en scène un monde déchiré par la rivalité de 3 Dieux. 10 modes de jeu différents seront proposés.Les développeurs promettent un monde avec de très nombreux biomes, neuf classes de personnages, deux types de spécialisation, plus de 40 talents pour les personnages, une personnalisation riche, de nombreux équipements...