Xbox Game Pass : Les nouveautés de mi-novembre

Publié le Mercredi 15 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Pas grand-chose

Persona 5 Tactica (Cloud, Console, et PC) – 17 novembre

Dune: Spice Wars (Cloud et Console) – 28 novembre

Rollerdrome (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 28 novembre

Grounded

Microsoft Flight Simulator

Valorant

Anvil (Cloud, Console et PC)

Battlefield 1943 (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company 2 (Console et PC) EA Play

Disc Room (Cloud, Console et PC)

Eastward (Cloud, Console et PC)

Grid (Console) EA Play

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Les Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 30 novembre