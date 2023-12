- Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged s'offre un nouveau DLC

Publié le Vendredi 15 décembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Dom est dans la place

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged est sorti en octobre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. C'est un jeu signé Mattel et Milestone.Vous pouvez retrouver notre test enjoué ici Au menu, plus de 130 véhicules, voitures, motos et quads, mais aussi plein de modes de jeux, dont un multi local en écran splitté pour deux joueurs, une campagne scénarisée, cinq environnements et une personnalisation des bolides.Et ça va augmenter : un nouveau DLC vient de sortir pour le jeu. Le Fast X Pack avec des véhicules tirés des films Fast & Furious. 4 nouvelles voitures sont incluses : la Chevrolet El Camino, la BMW M5, la Datsun 240Z et la Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. La Dodge Charger SRT Hellcat Widebody est déjà incluse dans le jeu.Ce DLC est inclus dans le Season Pass Vol. 1 et peut être acheté séparément.