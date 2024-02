Invector Rhythm Galaxy est sorti sur consoles

Publié le Lundi 12 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Alors on danse ?

Développé par le studio suédois Hello There Games et édité par Warner Group Music, Invector Rhythm Galaxy est un jeu de rythme dans lequel vous allez piloter un vaisseau spatial.Vous devrez le guider au rythme de la musique. 40 morceaux sont inclus. Les morceaux sont plutôt orientés dance/electronic et sont uniquement des morceaux récents.Déjà sorti sur PC il y a quelques temps, le jeu vient de débarquer sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.De nouveaux morceaux seront proposés régulièrement.