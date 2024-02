The Oregon Trail est sorti sur PlayStation

Publié le Lundi 12 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Nous sommes tous des descendants de migrants

The Oregon Trail est un jeu culte sorti en 1971, qui a traversé les âges et est sorti sur tout un tas d'ordinateurs et de consoles au fil du temps et des années qui sont passées...Une nouvelle version est sortie sur Nintendo Switch et PC fin 2022. Elle vient d'arriver sur PlayStation, à savoir la PS4 et la PS5. Le jeu est vendu 29,99 € (réduction de 10 € temporaire pour les abonnés au PlayStation PLus.The Oregon Trail vous met dans la peau de migrants vers l'Ouest sauvage, avec leur chariot. Il va falloir approvisionner le chariot, choisir un groupe de voyageurs et s'assurer que tous arrivent sains et saufs en Oregon.