Publié le Vendredi 9 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

P'tit jeu rapide

West Hunt est sorti sur Nintendo Switch. Il est édité par Wandering Wizard et développé par le studio indépendant New Gen. Pour rappel, il s'agit d'un petit jeu multijoueur, déjà sorti en début d'année dernière sur PC, dans lequel 4 joueurs s'affrontent dans une ville du Far West.Le jeu se joue à 1 contre 1, 2 contre 2, à 3 contre 3 ou en solo contre un bot. Un camp joue les shérifs, l'autre les bandits. Les shérifs doivent empêcher les bandits de nuire à la ville tandis que les bandits doivent s'affranchir de missions spécifiques comme cambrioler la banque, empoisonner les réserves d'eau, et d'autres encore.Le jeu est vendu à 7,19 € seulement et propose des parties rapides. Le jeu Nintendo Switch est cross play avec la version PC.