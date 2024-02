- Lost Hellden, un JRPG... canadien

Publié le Vendredi 9 février 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

La quête du sirop d'érable unique

Lost Hellden est un jeu développé par le studio canadien Artisan Studios et c'est un... JRPG. Certes. Mais il est développé en collaboration avec Takeshi Oga (illustrateur de la série Siren, Gravity Rush 1 & 2) et le compositeur Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Unicorn Overlord).Le jeu sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X I S et PC en 2025.Lost Hellden se déroule dans le monde d'Era. Vous allez diriger une équipe de 8 personnages et votre quête sera influlencée par les 7 péchés capitaux. D'ailleurs, chaque personne, à sa naissance, tisse un lien avec l'un des 7 péchés. Perso, ma mère a dû m'en refiler au moins 4. Je vous laisse trouver lesquels.L'histoire va suivre deux frères, Cyphel et Leht, dans un voyage dangereux où ils vont tenter de se découvrir eux-mêmes.