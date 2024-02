Homeworld 3 repoussé au mois de mai

Publié le Vendredi 9 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Lost in space

Gearbox Publishing et Blackbird Interactive ont annoncé le report de leur jeu Homeworld 3. C'est à la suite d'une phase de Playtest sur le jeu complet et en étudiant les retours des joueurs qui ont parcouru la démo que l'éditeur et les développeurs ont pris cette décision.Initialement prévu pour le 8 mars, le jeu sortira finalement le 13 mai, avec le lancement de l'accès anticipé - si vous avez précommandé l'édition Fleet Command ou collector - pour le 10 mai.Il faudra donc attendre un peu avant de se replonger dans cette saga de jeux de stratégie spatiaux.Pour la forme, on vous remet le trailer du mode Jeux de Guerre, mode solo ou jusqu'à trois joueurs en coop qui vous demande de remplir trois défis, dans un mélange de jeu de stratégie en temps réel et des éléments de roguelike, afin d'obtenir des récompenses spéciales.