Enshrouded dévoile ses trucs et astuces

Publié le Jeudi 8 février 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On s'y met ?

Après être sorti en accès anticipé, Enshrouded dévoile une nouvelle vidéo qui donne des trucs et astuces, quelques petits conseils pour aider les joueurs déjà sur le jeu ou ceux qui aimeraient s'y mettre.Vous découvrirez alors comment optimiser vos compétences et caractéristiques, pour progresser plus facilement.Les développeurs annoncent que ce sont plus d'un million et demi de joueurs qui s'y sont déjà essayés.Pour rappel, Enshrouded est un RPG d'action-survie en coopération développé par Keen Games. Il est sorti pour moins de 30 € sur Steam Le jeu permet à 16 joueurs de jouer en coop de construire de nombreux bâtiments et infrastructures. Il se déroule sur le continent d'Embervale, alors que vous incarnez Flameborn, l'un des derniers survivants d’une race de puissants guerriers. Alors qu'un brouillard maléfique envahit les terres, vous allez vous lancer dans une aventure épique pour sauver votre Royaume et affronter d'innombrables dangers..