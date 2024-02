Garden Life: A Cozy Simulator jardine son mode histoire

Publié le Jeudi 8 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il faut cultiver son jardin

Développé par Stillalive Studios et édité par Nacon, le jeu de jardinage Garden Life : A cozy Simulator sortira sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 22 février et le 14 mars sur Nintendo Switch.Une nouvelle vidéo présentant le mode histoire a été publiée. Dans le jeu, vous allez devoir gérer le jardin communal d'un petit village. Au fil de vos rencontres, vous allez tenter de satisfaire toutes les demandes en transformant les lieux en petit coin de natude où il fait bon vivre.Vous pourrez, au fil du temps, débloquer de nouvelles zones, acheter de nouveaux outils et objets.Vous pouvez vous offrir la version standard à 39,99 €, la version Deluxe (avec DLC et bonus) à 44,99 €. Notez que les versions seront proposées sur Steam, à la sortie du jeu, aux prix de 24,99 et 29,99 €...