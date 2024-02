SpellRogue, un rogue-like à base de cartes

Publié le Mercredi 7 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est moi ou le perso a une gueule de con ?

J'avoue, j'ai une certaine antipathie pour les jeux à base de cartes. Ne me demandez pas pourquoi, mais autant c'est sympa dans la vie réelle, autant dans le jeu vidéo, ça m'emmerde sévère.Reste que vous serez peut-être intéressés par Spellrogue, un jeu développé par le studio indépendant danois Guidelight Games et édité par l'éditeur indépendant Ghost Ship Publishing, dont la sortie en accès anticipé est prévue pour le 12 février, sur Steam Ce rogue-like au tour par tour se joue à base de cartes et de dés, et vous devrez donc construire le meilleur deck possible. Au fil de votre progression, vous gagnerez de nouvelles cartes, mais aussi de l'expérience pour améliorer vos compétences et vos sorts. Vous pourrez trouver aussi des artefacts puissants pour vous aider dans votre quête.Cette quête, justement, est assez classique : aller péter la gueule à toutes ces saloperies d'entités qui corrompent le monde.