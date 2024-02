Classified: France ‘44, un nouveau jeu de stratégie sur PC et consoles

Publié le Mercredi 7 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

J'irai revoir ma Normandie...

Développé par Absolutely Games et édité par Team17 Digital, le jeu Classified: France ‘44 est un jeu de stratégie tactique au tour par tour. Comme son nom l'indique, il vous entraîne durant la Seconde Guerre Mondiale, en France. Alors que les nazis occupent le territoire, vous allez devoir semer le désordre et le chaos dans leurs rangs, à l'approche du débarquement.A la tête d'une escouade de résistants ou de soldats infiltrés derrière les lignes ennemies, vous devrez remplir des missions toutes plus périlleuses les unes que les autres.Le jeu, au gameplay façon X-Com, s'inspire de véritables missions historiques. Un outil de création de missions sera également inclus.Le jeu est prévu pour le 5 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est d'ores et déjà disponible à la précommande, au prix de 39,99 € pour la version classique et 49,99 € pour la version Overlord qui comprendra 4 futurs DLC.