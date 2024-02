WWE 2K24 : retour au catch le 5 mars

Publié le Mercredi 7 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Grand spectacle

2K Games a dévoilé sa nouvelle bande-annonce pour WWE 2K24. Le jeu sortira le 5 mars prochain en version numérique, et le 8 mars en boîte, dans les boutiques.Il sera proposé en 3 éditions : Edition Deluxe, édition 40 ans de WrestleMania (numérique uniquement) et édition Standard.Le jeu promet tout une floppée de mégastars et catcheurs de légende, ainsi que de nouveaux modes et arènes. Match de l'ambulance, par exemple, demandera d'épuiser son adversaire, le foutre dans l'ambulante et réussir à fermer les portes... ou le mode Casket Match, dans le même genre, sauf que c'est dans un cercueil qu'il faudra mettre votre adversaire.Vous pourrez retrouver Hulk Hogan, « Stone Cold » Steve Austin, Rhea Ripley, The Ultimate Warrior, Charlotte Flair, John Cena, Triple H, The Undertaker...Plus de 200 catcheurs seront proposés.