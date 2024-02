Bears in Space débarque le 22 mars

Publié le Mardi 6 février 2024 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Testez la démo

Bears in Space est FPS au gameplay old-school, danslequel vous incarnez Maxwell Atoms, un Marine de l'espace dont l'ADN a été mélangé avec celui d'un ours, Beartana...Vous allez défoncez des hordes de robots, des tas d'aliens, le tout avec de multiples armes, dans l'unique but de rentrer sur Terre et, accessoirement, sauver votre équipage.Une démo est d'ailleurs disponible sur Steam . Une nouvelle vidéo a également été mise en ligne.