Unicorn Overlord se la joue social

Publié le Mardi 6 février 2024 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Voyage ami-ami

Dans le RPG tactique Unicorn Overlord, vous allez être plongé au milieu d'elfes, d'humains et de bêtes monstrueuses, dans un monde Fantasy. Alain est un jeune héritier bien décidé à reprendre son trône usurpé par l'Empire, sur le continent de Fevrith. Et pour ça, il va avoir besoin d'aide...Plus de 60 personnages uniques pourront être recrutés dans votre armée. Une nouvelle vidéo met l'accent sur les liens que vous pourrez former avec certains de ces compagnons, via des actions d'affinité comme prendre un repas ensemble, offrir un cadeau ou simplement discuter.Le jeu est développé par Vanillaware, le studio à qui l'on doit Odin Sphere et Aegis Rim, et est édité par Atlus. Le jeu est annoncé pour le 8 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.