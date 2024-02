Terra Memoria, une démo et une sortie au printemps

Publié le Mardi 6 février 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Chacun son tour

Terra Memoria est un RPG d'aventures au tour par tour, qui mêle pixel art et 3D. Il est développé par le studio français La Moutarde et édité par Dear Villagers.Le jeu sortira au printemps prochain. En attendant, une démo est disponible sur Steam . Elle dévoile le début du jeu et permettra de continuer sa partie si vous achetez plus tard le jeu.L'histoire raconte un monde dans lequel une pénurie de cristaux magiques et le réveil d'anciens robots poussent un groupe de 6 amis à partir explorer le monde de Terra et pour venir en aide à la population. Combat, crafting, cuisine, construction, commerce... le jeu regorge de phases de gameplay.Le jeu est prévu sur PC, Switch, PS5 et Xbox Series.