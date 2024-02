Last Whisper : le jeu de survie et de zombies est disponible en démo

Publié le Mardi 6 février 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Des fois, faut savoir courir

Last Whisper est un jeu de survie en solo, coop ou multijoueur, jouable en ligne. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique, alors que les industries tentent de contrôler ce qui reste de l'humanité grâce à des puces insérées dans leurs cerveaux. Ces puces les obligent à suivre la routine métro, boulot, dodo, sans émotion ni velléité de rébellion. Toutefois, quelques humains ont réussi à s'en affranchir et se rebellent contre les oppresseurs. Après avoir vécu 30 ans dans les bas-fonds, ils lancent une guerre qu'ils sont proches de gagner. Mais les industriels décident de lâcher un virus sur la population... et ce virus va les transformer en zombies...Le jeu est développé sous Unreal Engine 5 par MxzGaming Studio et édité par RockGame SA. Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.Une démo est disponible sur PC, via Steam , durant le Steam Next Fest.