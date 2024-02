Orc Warchief: Strategy City Builder en démo

Publié le Mardi 6 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dans le cadre du Steam Next Fest, le jeu Orc Warchief: Strategy City Builder s'offre une démo gratuite. Vous pouvez la récupérer sur le site du jeu Développé par G-Devs, le jeu vous place dans la peau d'un chef de guerre orc. Après avoir été massacrés par les humains, les orcs tentent de survivre. Vous allez devoir reconstruire votre village et tenter de faire prospérer votre horde.Cela passe par la récupération de ressources, aussi la chasse. Vous devrez ensuite fabriquer des armes et aller combattre vos ennemis...Plus vous vous enrichirez, notamment en pillant les villages humains, plus des orcs sans tribu viendront se joindre à vous...