- Persona 3 Reload est sorti

Publié le Lundi 5 février 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vis ma vie de lycéen

Persona 3 Reload est le remake de Persona 3. Il vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vincent, comme à son habitude puisqu'il est fan de la série et qu'il la connaît sur le bout des doigts, est sur le test.On vous rappel qu'il s'agit d'un JRPG dans lequel vous allez devoir gérer la vie quotidienne d'un étudiant transféré dans une nouvelle ville. Il va intégrer la S.E.E.S., un groupe d'étudiants qui se battent pour sauver le monde en même temps qu'ils suivent leurs études. En effet, il existe une heure "secrète" entre un jour et le suivant, dans laquelle rôdent des créatures inamicales.Au menu, nouveaux graphismes, nouvelle bande-son remasterisée, nouveau doublage anglais et gameplay modernisé.