(TEST) Chronique des Silencieux (PC)

Publié le Lundi 5 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Activez vos neurones

Romain est un taiseux. Il ne parle pas. Même quand on lui pose une question, il s'arrange pour ne devoir répondre que par un hochement de tête ou un grognement.A tel point que Vincent, pour notre Secret Santa, lui a offert une ardoise à s'accrocher autour du cou, pour qu'il puisse au moins communiquer par écrit. Il supposait que Romain était muet de naissance.Mais non. Il sait parler. On surveille quand même l'arrière de son crâne pour voir si une tonsure n'apparaît pas, des fois qu'il ait fait voeu de silence avant de s'en aller dans un monastère à l'autre bout du monde.Enfin bref. Qui d'autre pouvait tester un jeu qui s'appelle "Chronique des silencieux" ?