- Jujutsu Kaisen Cursed Clash est sorti

Publié le Lundi 5 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Juju pressé

Jujutsu Kaisen Cursed Clash est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Le jeu est édité par Bandai Namco. Le test est en cours.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'action et de combat en 3D, à 2 contre 2 qui s'inspire de la série anime Jujutsu Kaisen (première saison) et du film Jujutsu Kaisen 0.Vous y retrouverez tous les personnages iconiques de la série. Chacun a ses propres attaques, ses propres combos et le jeu propose des synergies et dynamiques de pouvoirs. Un mode coopératif et compétition en ligne est également disponible. Enfin, le mode Histoire reprend le scénario de l'anime et y ajoute de nouvelles aventures.