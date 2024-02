Dungeonborne, un dungeon crawler sur PC

Publié le Lundi 5 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Dans les entrailles de la Terre

Mithril Interactive, un studio de développement indépendant, développe actuellement Dungeonborne, un "dungeon crawler" jouable en JcJcE. Autrement dit, vous allez vous balader dans un grand donjon, en solo ou en groupe jusqu'à 4 joueurs, et tenter d'y trouver richesses et nouveaux équipements. Classique, quoi.Ce qui l'est moins, c'est qu'outre divers monstres et créatures que vous devrez combattre, vous tomberez parfois sur... d'autres groupes de joueurs. Et il faudra les poutrer aussi...7 classes de personnages sont prévues : rogue, combattant, prêtre, Maître épéiste, Cryomancien, Pyromancier ou Chevalier de la mort.Plusieurs cartes sont prévues, ainsi qu'un mode arène où les joueurs pourront s'affronter.Le jeu, prévu pour cette année, est en démo gratuite sur Steam