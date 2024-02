- Life By You, une nouvelle date d'accès anticipé

Publié le Lundi 5 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

3 mois dans la vue

Initialement prévue pour fin juillet 2023, l'accès anticipé du jeu Life by You a été repoussé début mars 2024... On vient d'apprendre que les développeurs ont encore décidé de repousser cette date. Elle est désormais fixée au 4 juin 2024...Résultat, le studio propose à tous ceux qui ont précommandé le jeu d'être remboursés ( voir ici ). Aucune nouvelle précommande n'est désormais disponible (parce qu'on ne sait jamais...). En tout cas, voilà une affaire qui ne sent pas forcément très bon et qui ne laisse rien augurer de bien pour ce jeu de type Les Sims...En effet, Life by You est un simulateur de vie dans lequel vous allez pouvoir créer un humain... et vivre une vie tout ce qu'il y a de plus classique. Construire sa maison, discuter avec d'autres personnages, rencontrer des gens...Rod Humble, le boss du studio Paradox Tectonic, en charge du projet, a expliqué tout ça en vidéo. On vous en colle aussi une de gameplay, quand même...