Homeworld 3, la démo est disponible sur PC

Publié le Mardi 6 février 2024 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Jeux de guerre

Blackbird Interactive et Gearbox Publishing ont mis en ligne une nouvelle démo de leur jeu Homeworld 3. Il s'agit d'une démo du mode "Jeux de Guerre", disponible jusqu'à 12 février, sur Steam et sur l'Epic Games Store.Ce mode propose en solo ou jusqu'à trois joueurs en coop de remplir trois défis. Il propose un mélange de jeu de stratégie en temps réel et des éléments de roguelike.Si vous réussissez les défis, vous obtiendrez des récompenses qui pourront être utilisées pour améliorer votre flotte et ainsi participer à de nouveaux défis, plus corsés.On vous rappelle que le jeu sortira le 8 mars 2024 sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Ce nouveau volet de la série de jeux de stratégie SF est d'ailleurs déjà disponible en précommande.