Welcome to ParadiZe en démo

Publié le Mardi 6 février 2024 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

What's on your head, on your head? Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie, oh

Welcome to Paradize sortira le 29 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est signé Nacon et Eko Software. Il est désormais disponible en précommande.Une démo gratuite est disponible sur Steam , pour le Steam Next Fest.On vous rappelle le pitch du jeu : Il s'agit d'un jeu de zombie dans lequel vous devrez "hacker" des morts-vivants en les équipant d'un casque spécial pour les domestiquer. Vous pourrez ainsi leur donner des ordres, leur attribuer des tâches comme par exemple vous aider à vous défendre ou qui dans vos tâches quotidienne sur le campement.Vous devrez notamment construire votre camp, l'équiper, le défendre, et développer votre cheptel de zombies, comme du bétail.