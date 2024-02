Please, Touch The Artwork 2 en démo

Publié le Mardi 6 février 2024 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Les os sans la peau

Please, Touch The Artwork 2 sortira sur PC, mais aussi sur iOS et Android. Il est attendu pour le 19 février. Une démo gratuite est désormais disponible sur Steam , pour tester le jeu avant sa sortie.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'aventure en point'n click dans lequel vous allez aider un peintre squelette à rentrer chez lui. Pour réussir à le ramener dans son environnement, il faudra voyager à travers différentes oeuvres d'art et récupérer les objets cachés. Vous devrez voyager via les tableaux de James Ensor, célèbre peintre belge, et interagir avec.Le jeu, grand public et accessible à tous, se veut un voyage ludique et culturel.