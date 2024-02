Indika, le jeu de nonne, s'offre une démo

Publié le Mardi 6 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

J'ai toujours rêvé de prendre le voile...

Indika est un jeu d'aventure narrative développé par le studio russe Odd Meter et édité par l'éditeur polonais 11 bits. Il se déroule dans une Russie alternative du XIXe siècle.Vous allez jouer une nonne qui doit jongler avec ses sentiments, flirtant avec le bien et le mal, et faire avec des dilemmes moraux et sa culpabilité face aux péchés.Entre jeu vidéo et oeuvre d'art narraitve, Indika mélange de sénigmes et un jeu de plateformes.Une démo est disponible sur Steam et deux nouvelles vidéos ont été dévoilées. La première est un trailer, la seconde le walkthrough de la démo.