5e Cérémonie des Pégases : la liste des jeux nommés

Publié le Mardi 6 février 2024 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

A défaut d'en pleurer, mieux vaut en rire

Dordogne (Focus Entertainment - UN JE NE SAIS QUOI / UMANIMATION)

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft - Ubisoft Bordeaux)

Chants of Sennaar (Focus Entertainment - Rundisc)

Headbangers: Rhythm Royale (Glee-cheese Studio - Glee-cheese Studio)

Aliens: Dark Descent (Focus Entertainment - Tindalos Interactive)

Dragon Duelist (Sporty Peppers - Sporty Peppers)

A day with Mochi (Rubika - Rubika)

INKESIS (Isart Digital - Isart Digital)

SIKARIA : A SILENT HUNT (Isart Digital - sart Digital)

The Crew Motorfest (Ubisoft - Ivory Tower)

Jusant (Don't Nod Entertainment - Don't Nod Entertainment)

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft - Ubisoft Bordeaux)

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft - Ubisoft Bordeaux)

The Wreck (The Pixel Hunt - The Pixel Hunt)

Soldats inconnus : Frères d'armes (Ubisoft - Ubisoft Montpellier / Old Skull Games)

Mighty Quest Rogue Palace (Ubisoft - Ubisoft Mobile Paris Studio)

The Wreck (The Pixel Hunt - The Pixel Hunt)

Soldats inconnus : Frères d'armes (Ubisoft - Ubisoft Montpellier / Old Skull Games)

Soldats inconnus : Frères d'armes (Ubisoft - Ubisoft Montpellier / Old Skull Games)

Chants of Sennaar (Focus Entertainment - Rundisc)

The Wreck (The Pixel Hunt - The Pixel Hunt)

Chants of Sennaar (Focus Entertainment - Rundisc)

Dordogne (Focus Entertainment - UN JE NE SAIS QUOI / UMANIMATION)

Have a Nice Death (Magic Design Studios - Magic Design Studios)

Chants of Sennaar (Focus Entertainment - Rundisc)

Jusant (Don't Nod Entertainment - Don't Nod Entertainment)

The Crew Motorfest (Ubisoft - Ivory Tower)

The Crew Motorfest (Ubisoft - Ivory Tower)

Tales Up (Périple Studio - Périple Studio)

Go Go Magnet (Oh Bibi - Oh Bibi)

Chants of Sennaar (Focus Entertainment - Rundisc)

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft - Ubisoft Bordeaux)

Jusant (Don't Nod Entertainment - Don't Nod Entertainment)

Little Nightmares (Playdigious - Alike Studio / Bandai Namco Europe)

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition (Gameloft - Gameloft)

Warcraft Rumble (Activision Blizzard - Activision Blizzard)

COCOON (Annapurna Interactive - Geometric Interactive)

Party Animals (Source Technology - Recreate Games)

Born of Bread (Plug in Digital / Dear Villagers - WildArts Studio Inc.)

Baldur's Gate 3 (Larian Studios - Larian Studios)

COCOON (Annapurna Interactive - Geometric Interactive)

Hogwarts Legacy: L'héritage de Poudlard (Warner Bros. Discovery - Avalanche Software)

En Garde! (Fireplace Games - Fireplace Games)

Dordogne (Focus Entertainment - UN JE NE SAIS QUOI / UMANIMATION)

Pâquerette Down the Bunburrows (Bunstack - Bunstack)

KarmaZoo (Pastagames - Pastagames)

Firebird (Ludogram - Ludogram)

Go Go Magnet (Oh Bibi - Oh Bibi)

La 5e cérémonie des Pégases aura lieu le jeudi 7 mars 2024. Après avoir proposé aux professionnels (mais vu la liste, on se demande si ce nom est bien choisi) de faire un premier vote, 3 jeux ont été retenus pour chaque catégorie.Même si ce n'est pas le cas, on ne peut s'empêcher de voir dans les jeux choisis un certain copinage ou un des sphères d'influences qui ont massivement voté pour leurs jeux. Parce que bon... certains choix... faut pas déconner quand même... Assassin's Creed Mirage en meilleur jeu vidéo et excellence narrative... Jusant en meilleur game design alors que c'est son point faible...Ou alors, c'est vraiment que la production française a été très très mauvaise cette année et qu'on met un peu n'importe quoi dans les catégories...Enfin bref... voilà les nommés :