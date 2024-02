Monarchy, un jeu tactique minimal

Publié le Mardi 6 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

A tester ?

Monarchy devrait sortir très prochainement. Il sera disponible avant la fin de ce trimestre, sur PC, via Steam . Dans le cadre du Steam Next Fest, une démo est d'ailleurs disponible pour tester le jeu.Développé et édité par reain Seal Ltd, il s'agit d'un jeu minimal de tactique, en 2D. Par minimal, il s'entend que le jeu est basique, simple et donc très accessible. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge.Vous allez devoir créer votre royaume, le développer, gérer son économie, monter une armée, défendre votre château, aller attaquer les châteaux ennemis, et aussi explorer le monde...Facile, non ?