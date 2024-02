TerraTech Worlds en démo

Publié le Mardi 6 février 2024 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

L'occasion de refaire le monde

Jeu de survie en monde ouvert développé par Payload Studios, TerraTech Worlds se déroule dans le même univers que leur précédent jeu, baptisé justement TerraTech.Ce nouvel opus mélange exploration, artisanat et construction, permettant à 6 joueurs de se retrouver sur une planète extraterrestre. Le terrain de jeu est de 300 km², ce qui laisse le temps de se promener...A vous de terraformer les lieux, construire des usines pour produire de nouvelles technologies et aller récupérer plus de ressources dans des endroits auparavant inaccessibles...Une démo est disponible sur Steam