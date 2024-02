Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-février

Publié le Mercredi 7 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Des p'tits trucs sympas

Anuchard (Cloud, Console et PC) - dès maintenant disponible

Train Sim World 4 (Cloud, Console et PC) - le 7 février

Madden NFL 24 (Console et PC) - le 8 février

Resident Evil 3, (Cloud, Console, et PC) - le 13 février

A Little To The Left (Cloud, Console et PC) - le 14 février

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Console et PC) - le 14 février

PlateUp! (Cloud, Console et PC) - le 15 février

Return to Grace (Cloud, Console et PC) - le 20 février

Mighty Doom

F1 23

Les Sims 4

Smite

Galactic Civilizations III (PC)

Opus: Echo of Starsong (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Les Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 15 février :