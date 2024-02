Alisa, l'horreur façon années 90

Publié le Mercredi 7 février 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Alisa au pays des merdes vieilles

Alisa est un jeu d'horreur hommage aux cadors du genre des années 90. Il a d'ailleurs été développé avec une des premières versions de l'Unreal Engine 5 et s'inspire, graphiquement parlant, des premiers jeux 3D...Pour le coup, si les graphismes peuvent aussi faire peur, le jeu vous entraîne dans un manoir victorien des années 20, aux relents fantasy. Cette bâtisse hantée est aussi peuplée de personnages mécaniques.Sorti il y a plus de deux ans sur PC où il avait reçu bon accueil, Alisa est désormais disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, dans une version légèrement remasterisée.