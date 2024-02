Reveil, un jeu qui va vous empêcher de dormir

Publié le Mercredi 7 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ha ha ha...

Signé du développeur allemand Pixelsplit et de l’éditeur Daedalic Entertainment, Reveil sortira le 6 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.Il s'agit d'un jeu d'horreur psychologique en vue subjective. Notez que le titre se prononce Re-veil et non pas réveil.Vous allez explorer un cirque abandonné, le Nelso Bros. Circus, à la recherche de votre passé, après vous être réveillé dans ce lieu étrange sans comprendre ce que vous faites là...Parfois, il vaudrait mieux ne pas chercher de réponse...Les développeurs conseillent de jouer à leur jeu avec un casque, pour plus d'immersion. Mouais. Je t'en foutrais de l'immersion, moi. C'est juste pour nous foutre plus les boules, oui.