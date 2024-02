The Constructors ou les joies du BTP en jeu vidéo

Publié le Mercredi 7 février 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Laisse béton

Nouvelle simulation créée par le studio polonais Ancient Forge, à qui l'on doit notamment le jeu The Tenants, et édité par Frozen Districts, le jeu The Constructors vous place dans la peau d'un bâtisseur.Vous êtes chargé de redynamiser la ville de Wondersville et, en qualité d'entrepreneur en bâtiment, vous allez vous occuper non seulement du centre-ville mais aussi des quartiers plus résidentiels en périphérie.Il faudra maximiser les profits tout en satisfaisant les clients... mais aussi les habitants.Vous devrez, ainsi, gérer la construction, l'approvisionnement, faire avec les problèmes et les coûts toujours plus tendus...Bref, sortez la truelle.