The Bustling World, un RPG dans la Chine médiévale

Publié le Mercredi 7 février 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vraiment intéressant

Avec son graphisme particulier inspiré des oeuvres d'art de l'époque et son ambiance bien marquée, The Bustling World est un RPG se déroulant dans un monde ouvert situé dans la Chine médiévale.Développé par FireWo Games et édité par Thermite Games, le jeu vous laisse libre de choisir votre destin. Devenir militaire, fonder une famille, devenir aventurier et explorer le monde, devenir marchand, vous lancer dans la politique... c'est à vous de voir.Le monde, lui, continue de vivre autour de vous.Aucune date de sortie pour le jeu, mais une bande-annonce plutôt alléchante.