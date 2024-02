(TEST) Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 7 février 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bashing injustifié ?

Arrivés bien tard, les codes reviews de Suicide Squad ont déclenché une guerre à la rédaction. D'un côté, les fans, Sylvain et Théo, qui voulaient absolument tester le jeu parce que c'est DC et tu comprends DC c'est trop bien c'est la classe c'est comme Marvel on adore schlika schlika oh oui c'est bon j'aime trop Harley Quinn, et de l'autre côté, les gens un peu plus censés, à savoir tous les autres, qui se battaient pour ne pas avoir le test à faire.Au final, j'ai décidé de me sacrifier, une fois n'est pas coutume, et de garder le code review. De rage, Sylvain a décidé de ne plus nous adresser la parole (ce qu'il fait encore et vous n'imaginez pas ce que ça fait du bien un peu de calme). Quant à Théo, furieux, il a décidé d'acheter le jeu et de quand même écrire le test parce que c'est comme ça, faut pas lui faire à lui, DC, c'est lui, Batman, C'est lui, Superman, c'est lui, Wonder Woman, c'est lui aussi.Bref. Il a testé Suicide Squad: Kill the Justice League. Et comme je me suis infligé cette purge aussi, j'ai quand même rajouté un avis.